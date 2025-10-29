Haberler

Fatih Erbakan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı: "Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı En Kalbi Duygularımla Tebrik Ediyorum"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından "Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimizin istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum" mesajını paylaştı.

