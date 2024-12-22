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Fatih Erbakan: " Bu Saatten Sonra Millete Verseler Verseler, Manda Yoğurtlu Kestane Ballı Medine Hurmalı Tarif Verebilirler"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu saatten sonra millete verseler verseler, manda yoğurtlu kestane ballı medine hurmalı tarif verebilirler. Başka verebilecekleri bir şey yok" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken, "Bu saatten sonra millete verseler verseler, manda yoğurtlu kestane ballı medine hurmalı tarif verebilirler. Başka verebilecekleri bir şey yok" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin Mersin İl Kongresinde yaptığı konuşmada, vatandaşın masraflarını dahi karşılamayadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım" sözlerini anımsatan Erbakan, şunları kaydetti:

"17 bin lira asgari ücretle 20 bin, 25 bin hatta 30 bin lira maaşla dahi insanlar bu masrafları nasıl karşılayacak Allah aşkına. İşte değerli kardeşlerim. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Milletten koptular, milletin derdiyle dertlenmekten uzaklaştılar. Bu saatten sonra millete verebilecekleri bir şey kalmadı. Bu saatten sonra millete verseler verseler, manda yoğurtlu kestane ballı medine hurmalı tarif verebilirler. Başka verebilecekleri bir şey yok."

Fatih Erbakan:
Kaynak: ANKA / Güncel
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