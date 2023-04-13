Fatih Erbakan: "Bu Maddeler Üzerine Mutabakata Varılıp Bunların Uygulanması İçin İmza Atıldıktan Sonra, Erbakan Hoca'mız Olsa O da Destek Olurdu"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP ile 30 maddelik bir mutabakat metni imzaladıklarını belirterek, “Bu maddeler, merhum Erbakan Hoca’mızın AK Parti’yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Bu maddelerin hayata geçirilmelerini istiyordu. Tepkisi ve eleştirileri bu sebepleydi ve şimdi bu maddeler üzerine mutabakata varılıp bunların uygulanması için imza atıldıktan sonra, Erbakan Hoca’mız olsa o da destek olurdu” dedi.

ERKAN KARACA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP ile 30 maddelik bir mutabakat metni imzaladıklarını belirterek, "Bu maddeler, merhum Erbakan Hoca'mızın Ak Parti'yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Bu maddelerin hayata geçirilmelerini istiyordu. Tepkisi ve eleştirileri bu sebepleydi ve şimdi bu maddeler üzerine mutabakata varılıp bunların uygulanması için imza atıldıktan sonra, Erbakan Hoca'mız olsa o da destek olurdu" dedi.

Fatih Erbakan, dün Çorum'a katıldığı iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a karşı açıklamaları ile bilinen Erbakan, "Bizim burada söylediğimiz; suçun belirliliği ilkesine uygun bir yasa yapılsın. Yani burada, 'psikolojik şiddet, duygusal şiddet' diyorsunuz, 'ekonomik şiddet' diyorsunuz; bu nedir, suç unsurları yazılsın. Bir diğeri de şikayetçi olan hanım ya da erkek kimse, delil getirsin, bu deliller olmadan herhangi bir karara varılmasın. Bu söylediğimiz de hukukun temel kuralları. Yoksa bizim kadınlara şiddeti savunmamız ya da kadınlara karşı olmamız eşyanın tabiatına aykırı. 30 milyon kadının oy kullanacağı bir seçime giriyoruz" diye konuştu.

"HÜDA PAR'IN GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ PRTOKOLDE MADDE YOK"

Erbakan, "HÜDA PAR'ın, bazı tartışmaya açılan, kendi parti programındaki görüşleriyle ilgili, bizim Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolü ortada, bu protokolde bu maddeler yer almıyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden cumhurbaşkanı olması ve hükümeti kurması, Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda bu tartışmalı maddelerin uygulaması gibi bir durum da söz konusu olmayacağından dolayı bir sorun teşkil ettiğini düşünmüyoruz" dedi.

"ERBAKAN HOCA'MIZ OLSA O DA DESTEK OLURDU"

Babası Necmettin Erbakan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "Milli Görüş gömleğini çıkardı" sözü hatırlatılan Fatih Erbakan, "Biz, mutabakata vardık. Erbakan Hoca'mız da olsa şimdi, destek verirdi" diye konuştu. AKP ile 30 maddelik mutabakat hazırladıklarını hatırlatan Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu maddeler, merhum Erbakan Hoca'mızın Ak Parti'yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Bu maddelerin hayata geçirilmelerini istiyordu. Tepkisi ve eleştirileri bu sebepleydi ve şimdi bu maddeler üzerine mutabakata varılıp bunların uygulanması için imza atıldıktan sonra, Erbakan Hoca'mız olsa o da destek olurdu. Çünkü Erbakan Hoca'mızın derdi, şahsi bir dert değil. Bizim AK Parti ile yaptığımız mutabakattaki, ekonomi alanında, dış politika alanında, milli eğitim alanında, sosyal politikalar alanında Milli Görüş'ün umdeleri, bunları uygulayın diye serzenişte bulunuyordu, eleştiriyordu ve bunların uygulaması için mutabakata vardık. İnşallah bizim de desteğimiz ile seçimin kazanılması halinde bunların uygulanması, milletin derdine derman olma manası taşıyacak.

"YÖNETİMDE LİYAKATE ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Mutabakat metninde var; atamalarda ehliyetin, liyakatin ve aile bütünlüğünün korunmasına riayet edilmesi, hassasiyet gösterilmesi. Yani yönetimde adaletin bir parçası bu. Bunu da yine mutabakat metnimize koyduk ve biz de Meclis'te inşallah Yeniden Refah Partisi olarak bu maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Bunların uygulanması halinde tabii ki desteğimizi sürdüreceğiz. Uygulanmazsa da uygulanması gerektiğini ifade edeceğiz, yapıcı muhalefetimizi devam ettireceğiz."

Çorumluların isteği olan havaalanı ve demir yolu konusundaki görüşlerini de dile getiren Fatih Erbakan, "Elbette biz, Yeniden Refah Partisi olarak bunun takipçisi olacağız. 'Hayra motor, şerre fren anlayışı' dediğimiz bu. İnşallah bizim de Meclis'te güçlü bir şekilde yer almamızla bu hizmetlere vesile olmamız nasip olur. İktidarın bunları hayata geçirmesinin, Yeniden Refah Partisi olarak Meclis'te takipçisi olacağız" dedi.