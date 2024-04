Fatih Erbakan, Babasının Mezarını Ziyaret Etti

Haber- GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün İstanbul'da babası Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Erbakan, "Sadece bizim için huzur ve barış olacak, sadece bizim için refah olacak, sadece bizim için insan hakkı olacak inancına sahip olduklarından dolayı herkese refah, herkese huzur ve barış, herkese adalet, herkese kul hakkı temin etmek üzere mücadele etmek olan cihat farzını eda ederken işte bu zümreyle yani dünya siyonizmiyle mücadele edeceğiz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün İstanbul Zeytinburnu'ndaki Merkezefendi Camii'nde kıldığı ikindi namazının ardından babası Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti. Erbakan, burada yaptığı konuşmada, babasının cihat kavramına çok önem verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"ÖRNEK BİR İNSANDI"

"Herkesin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerime başlıyorum. Cenabı Allah bu bayramın zulüm altında, sömürü altında geçirdiğimiz son bayram olmasını nasip eylesin.

Hepimizin çok iyi bildiği gibi her yönüyle örnek bir insandı. Siyasetçi kimliğiyle, akademisyen kimliğiyle, girişimci, iş adamı kimliğiyle, öğretici kimliğiyle devlet adamı kimliğiyle bir Müslüman olarak huyuyla, ahlakıyla her yönüyle örnek alınacak bir insandı. Kendisini saatlerce günlerce anlatsak zaman yetiştiremeyiz. Ancak kendisini anarken mutlaka vurgulanması gereken hususiyet üç temel dersi insanlara, İslam alemine ve bütün milletimize Milli görüşçüler olarak bizlere verdi. Birinci ders İslamsız saadet olmaz dersiydi. Bir insan dünyada da ahirette de kurtuluşa ermek istiyorsa, saadet ve selamete ulaşmak için mutlaka Cenabı Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak zorundadır. İslam sadece ahiret saadeti için değil, dünya saadeti için de gönderilmiştir. Vermiş olduğu ikinci ders cihatsız İslam olmaz dersiydi. İslam dininin cihat dini olduğunu dünya imtihanından geçer not alabilmek için mutlaka cihat dersinden geçer, not almamız gerektiğini bizlere öğretti.

"CİHAT FARZINI EDA EDERKEN MÜCADELE EDECEĞİMİZ UNSURLAR DÜNYA SİYONİZMİDİR"

Üçüncü dersi de bu cihat farzını eda ederken mücadele edeceğimiz unsurlar dünya siyonizmidir. Çünkü cihat farzının temel amacıyla temel hedefiyle temel tanımıyla dünya siyonizminin inancı taban tabana zıttır. Cihat farzı bütün insanlık saadete selamete erecek, herkese refah, herkese adalet, herkese kul hakları sağlanacak, herkese huzur ve barış sağlanacak demektir. Bunun için mücadele etmek demektir. Dünya siyonizminin inancıysa; hayır sadece bizim için huzur ve barış olacak, sadece bizim için refah olacak, sadece bizim için insan hakkı olacak inancına sahip olduklarından dolayı herkese refah, herkese huzur ve barış, herkese adalet, herkese kul hakkı temin etmek üzere mücadele etmek olan cihat farzını eda ederken işte bu zümreyle yani dünya siyonizmiyle mücadele edeceğiz. Onun için bu cihat farzını hakkıyla eda edebilmek isteyen bir Müslüman dünya siyonizmini de hakkıyla tanımak mecburiyetindedir. Bu dersi de bizlere hayatı boyunca verdi, öğretti. Allah razı olsun."

Erbakan konuşmasının ardından kabristanın yanındaki çadırda vatandaşlarla bayramlaştı.