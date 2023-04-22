FATİH ERBAKAN, BABASI NECMETTİN ERBAKAN'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Altan Çimen-Mehmet Canbulat/ YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret Etti. Erbakan: "Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan hocamızın kabrinde, teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik.ö dedi.

İstanbul 2.bölge 1.sıra adayı olan Fatih Erbakan, babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın, Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi, Refah Partisi ve Saadet Partililerin de katıldığı ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu. Fatih Erbakan: "Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek ramazan bayramı vesilesiyle merhum Erbakan hocamızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenabı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de, onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenabı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah nice bayramlara, sağlık, huzur içerisinde inşallah hep birlikte ulaşmayı nasip etsinö dedi. Edilen dualar sonrası Fatih Erbakan, partililerle bayramlaşarak mezarlıktan ayrıldı.