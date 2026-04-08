Fatih Erbakan: "Ateşkes, ABD ve İsrail'e Zaman Kazandırmakla Kalmamalı, İran ve Lübnan'daki Ölümlerin ve Yıkımların Hesabı Sorulmalıdır"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD/İsrail-İran savaşında tarafların iki haftalık ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Bununla birlikte küresel siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz: Ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır" dedi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İran'a yönelik haksız ve hukuksuz saldırıların ateşkes ile durdurulmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte küresel siyonist çetenin ateşkesi bozmak için fırsat kollayacağını biliyor ve uyarıyoruz: Ateşkes, ABD ve İsrail'e zaman kazandırmakla kalmamalı, İran ve Lübnan'da yaşanan ölümlerin ve yıkımların hesabı sorulmalıdır. Ateşkes için büyük emek veren D-8 üyesi Pakistan'ı da tebrik ediyor, savaşın bir an önce gerçekten bitmesini diliyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı'nı ele geçiremeyenler, bir gün D-8 ülkeleri birlikte hareket ettiğinde, İsrail için savaşmayı akıllarından bile geçiremeyecekler."

Kaynak: ANKA
