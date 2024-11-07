Fatih Erbakan Arnavutköy'de Fabrika Ziyareti Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Arnavutköy'de ziyaretlerde bulundu.

Partisinin "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında Arnavutköy'de tekstil ve temizlik malzemeleri üreten iki ayrı fabrikayı ziyaret eden Erbakan, fabrika yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı.

İşçilerin çalıştığı bölümleri de gezen Erbakan, partisine üye olmak isteyen işçilerin üye kaydını yaptı.

Erbakan, buradaki konuşmasında, emekçinin, işçinin yanında bir hareket olduklarını söyledi.

Asgari ücretin 35 bin liraya çıkarılması gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Yoksulluk sınırı 70 bin liraya gelmiş. Bir evde iki asgari ücretli olduğu zaman bu eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına gelmesi lazım. Bununla beraber devletin de işverene gereken desteği ve teşviki yapması lazım. Bugün Milli Görüş olsa, Erbakan hocamızın o zaman yaptığı maaş zammının aynısını yapsa, bugün Bağkur emeklisinin maaşı 12 bin 500 liradan 50 bin liraya çıkacak. Bu olay 1996-1997'de yaşandı. Bugün de yaşanabilir ancak aynı zihniyetin, aynı ruhun iktidara gelmesi lazım."

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Erbakan, ardından Arnavutköy'deki Horasanlılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.