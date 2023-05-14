Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da eşi ile oyunu kullandı. Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre sırada bekleyen Erbakan çifti, daha sonra 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Erbakan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce rahmetli anne ve babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Önemli olan, yeni kurulacak hükümetin ve yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletin hayrına işler yapmasıdır" dedi.

Erbakan, kabinden biraz geç çıkmasıyla ilgili soruya da, "Parti sayıları bu kadar fazla olunca oy pusulasını katlamak ve zarfa yerleştirmek zor oluyor. Bizim çocukluğumuzda ancak 7-8 parti seçime giderdi ve pusula çok daha küçük olurdu. Bu seçimde çok daha büyük bir pusula oldu ve katlamak biraz zaman aldı" diye yanıt verdi.

Görüntü dökümü

- Oy kullanma

- Fatih Erbakan'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Oğuzhan SARI-Murat BEKMEZCİ/ANKARA,