Fatih Erbakan: 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin 3'üncü olağan il kongresine geldi. Hendek ilçesindeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen kongreye Fatih Erbakan'ın yanı sıra; partinin ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığı seçildi. Tek aday ile gidilen seçimde mevcut Yeniden Refah Partisi Sakarya İl Başkanı Hüseyin Gürsoy, güven tazeledi.

'TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN PARTİSİ OLUYORUZ'

Kongrede partililere seslenen Genel Başkanı Fatih Erbakan, hazine yardımı alan ve iktidar gücünü arkasına almış bir parti olmadıklarını ifade ederek, "Medya gücünü elinde bulunduran bir parti değiliz. Dış güçlerin rüzgarıyla, desteğiyle yürüyen bir parti değiliz. Bütün bu yokluklara imanla, aşkla bu salonları dolduruyoruz. Üye kayıtları bakımından da Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyoruz. Bu, Milli Görüş'ün bereketidir. Milli Görüş, Kıbrıs Harekatı'nı gerçekleştiren cesarettir. Milli Görüş, tarihte ilk defa Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatan cesarettir. Milli Görüş, cumhuriyet tarihinde en büyük maaş zamlarını işçiye, memura, emekliye veren berekettir. Milli Görüş, 40 sene önceden bugün Orta Doğu'da yaşananları gören ferasettir. Milli Görüş, siyonizmin planlarını herkesten önce fark eden ferasettir. Milli Görüş, 1976- 1977'de cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme hamlesini gerçekleştiren vizyondur. Milli görüş bundan tam 50 sene evvel ASELSAN'ı kurarak savunma sanayimizin bu noktaya gelmesine vesile olan görüştür, vizyondur. Milli Görüş, tam 100 sene aradan sonra Filistin El Halil kentine Mehmetçiği gönderen siyasettir. Milli Görüş, Eyüp El Ensari Hazretleri'nden ilham alan siyasettir. Milli Görüş, 4 tane partisi kapatıldığı halde yolundan alıkonulamayan harekettir. Milli Görüş, önce ahlak ve maneviyat sancağıyla siyasette yeni bir çığır açan hidayettir. Milli Görüş, mazlumların, ezilenlerin derdiyle samimi olarak dertlenen merhamettir. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun; Yeniden Refah Partimiz bugün işte böyle bir yıldız olan Milli Görüş sayesinde parlıyor. Milli Görüş'ün bereketiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi oluyor; üçüncü büyük siyasi partisi oluyor. Milli Görüş yıldızı sayesinde yaşanabilir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurma potansiyeline sahip oluyor. 2'nci 40 yılda yeniden şahlanacağız. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın dediği gibi, Cenab-ı Allah bizi şahlandıracak. Yeniden iktidar olacağız; işbaşına geleceğiz ve bu aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından yine Milli Görüş'le refahla kurtaracağız, inşallah" diye konuştu.

ACİLEN ERKEN SEÇİM GEREKİYOR'

Borç ve faiz ekonomisi yerine üretip, istihdam ile ihracat odaklı ekonomi modeline geçilmesinin zorunluluk olduğunu ifade eden Fatih Erbakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Uluslararası bir kuruluşun yaptığı bir değerlendirmesi var. World Justice Project isimli kuruluş, Türkiye'nin de yer aldığı 142 ülkede inceleme yapıyor. Hukuk devleti var mı, adil yargılama süreçleri var mı, bağımsız yargı var mı, yargı üzerinde siyasetin bir etkisi var mı bunları inceliyor. Bunları da 3 temel ilke bakımından inceliyor. 1'incisi yasaların herkese eşit uygulanıp uygulanmaması ilkesi. 2'ncisi devleti yönetenlerin hukuk ve yargı karşısında hesap verebilir konumda olmasının ölçülmesi. 3'üncüsü de hukuk süreçlerinin açık, şeffaf ve tarafsız olmasıyla ilgili ölçümdür. Bu bakımdan Türkiye, 142 ülke arasında 117'inci sırda çıkıyor. Türkiye'nin önünde Angola, Nijer, Madagaskar, Honduras var. Angola'dan, Nijer'den hukuk üstünlüğü bakımından daha geride olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İktidar partisinin adında adalet kelimesi yer alıyor ama aradan geçen 23 senede adaletten eser kalmamış, maalesef. Bugün geldiğimiz bu noktada gençlerimiz Türkiye'ye dair ümitlerini kaybediyor. Yapılan araştırmalar 3 gençten 2'si 'imkanım olsa yurt dışında okurum, yurt dışında yaşarım' demeye başladığını gösteriyor. İktidar yorgun, iktidar çaresiz sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş. Acilen bir değişim gerekiyor. Acilen erken seçim gerekiyor ve bu değişimin de Milli Görüş yönünde olması gerekiyor."

YILLIK 50 BİN DOLARIN ALTINDA MİLLİ GELİRİ BİZ TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRAMIYORUZ'

Yaşanabilir Türkiye'yi inşa edeceklerinin altını çizen Erbakan, "Emekli, memur, işçi maaşlarının insanca yaşamaya yeter düzeyde olduğu bir Türkiye. İşsizlik problemini çözmüş bir Türkiye. Adaletli gelir ve servet dağılımını tesis etmiş bir Türkiye. Faiz mikrobundan kurtulmuş bir ekonomik hayat. Adil bir vergi sisteminin hakim olduğu Türkiye. Haksız vergilerin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye. Yaşanabilir Türkiye'nin diğer şartı çiftçiye, sanayiciye, kobiye girişimciye tam devlet desteğinin sağlanmasıdır. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. En ücra köşesinde dahi altyapı problemlerini çözmüş bir Türkiye. Kaliteli eğitim, bir işe yarayan diplomaların verildiği bir Türkiye. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek nesillerin yetiştirildiği bir eğitim sistemi. Bağımsız, adil bir yargı sistemi, kuvveti üstün tutan, iktidarı üstün tutan değil, hakkı üstün tutan bir yargı kişisi. Hızlı işleyen yargı süreçleri; doğu-batı kardeşliğinin, Türk-Kürt kardeşliğinin tam manasıyla tesis edildiği bir Türkiye. Kul hakkının devlet eliyle, yargı eliyle teminat altına alındığı bir Türkiye. Önce ahlak ve maneviyat anlayışının toplumda ve devletin tüm kurumlarında hakim olduğu bir Türkiye. Aile kurumunu tehdit eden etkenlerin bertaraf edildiği bir Türkiye. Yönetimde adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Akrabalık, yandaşlık, hemşehrilik, torpil, adam kayırma, çifte standartlar hayır, ehliyetin ve liyakatin hakim olduğu dayısı olanın değil, hakkı olanın vazifeye geldiği bir Türkiye. Emeklilik sisteminde ve çalışma hayatında adaletin tesis edildiği bir Türkiye. Bütün bunlarla beraber yeniden büyük Türkiye'yi de hayata geçireceğiz. Yeniden büyük Türkiye ne demek? Finansman alanında, sanayi ve teknoloji alanında, tarım ve hayvancılık alanında dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye demektir. Dış borçlanmadan kurtulmuş bir Türkiye. Alan el değil veren el konumunda olan bir Türkiye. Figüran değil, senarist konumunda olan bir Türkiye. Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Katma değerli üretim ve katma değerli ihracat yapan bir Türkiye. Otomobil, tank, uçak, helikopter, füze, radar, hava savunma sistemi ve İHA'ların, SİHA'ların bugün olduğu gibi yüzde 60 oranında değil, yüzde 100 oranında yerli ve milli olarak üreten bir Türkiye. Yüksek milli gelire sahip bir Türkiye. Yeniden Refah Partimiz, kişi başına milli gelirin yıllık 50 bin dolara çıkması için çalışacak. Yıllık 50 bin doların altında milli geliri biz Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Amerika ve İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına, Büyük İsrail planına dur diyebilen bir Türkiye'yi hayata geçireceğiz. İşte yeniden büyük Türkiye budur" diye konuştu.