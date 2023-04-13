Fatih Erbakan: '21 Sene Sonra Milli Görüşü Yeniden Meclis'e Taşıyacağız'

Cumhur İttifakı’na katılan ancak milletvekili genel seçimlerine kendi listeleriyle girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, milletvekili adaylarını tanıttı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Türkiye’deki 87 seçim bölgesinin 87’sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı’nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle, tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüşü yeniden Meclis’e taşıyacağız Allah’ın izniyle” dedi.

Cumhur İttifakı'na katılan ancak milletvekili genel seçimlerine kendi listeleriyle girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, milletvekili adaylarını tanıttı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'deki 87 seçim bölgesinin 87'sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle, tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüşü yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Cumhur İttifakı'na katılan ancak milletvekili genel seçimlerine kendi listesiyle girme kararı alan Yeniden Refah Partisi Ankara ATO Congresium'da düzenlediği "Türkiye'nin Değerleri" temalı toplantıyla seçim beyannamesini açıkladı ve milletvekili adaylarını tanıttı. Törende konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partimiz, kim yapmış olursa olsun yanlışa yanlış diyen siyaset anlayışıyla, kim yapmış olursa olsun doğruya doğruyu alkışlayan siyaset anlayışıyla; sadece eleştiren değil aynı zamanda çözümü ortaya koyan siyaset anlayışıyla; yıkıcı değil yapıcı siyaset anlayışıyla aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmuş ve daha iktidar olmadan daha Meclis'e dahi girmeden milletimizin sorunlarına çözüm üreten bir parti haline gelmiştir. Bu sebeple milletimizin yüksek teveccühü ile seçimlerin de kilit partisi haline gelmişken bizler, Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz karanlık bir ittifaka teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yerimizi almış bulunuyoruz.

"21 SENE SONRA MİLLİ GÖRÜŞÜ YENİDEN MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'nda nasıl yer aldık? Tamamen tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle, kendi adaylarımızla ve hükmü şahsiyetimizi muhafaza ederek. Türkiye'deki 87 seçim bölgesinin 87'sinde birden eksiksiz ve istisnasız bir şekilde kendi logomuz ve kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında inşallah seçimlere gireceğiz. Böylelikle, tam 21 senelik Meclis hasretine son vereceğiz. 21 sene sonra Milli Görüşü yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKILMASI NOKTASINDA YENİDEN REFAH PARTİSİNİN ÇOK OLUMLU ETKİSİ OLDU"

Bizler, Meclis dışında Yeniden Refah Partisi olarak son derece etkili bir muhalefet ortaya koyduk. EYT mağdurlarının sorunlarının giderilmesi notasında bizim mücadelemizin çok büyük etkisi oldu. Ayasofya'nın yeniden cami olması noktasında, bununla beraber İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belirsiz aşılardan milletimizin, yeni nesillerimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partisinin çok olumlu etkisi oldu.

"DÜN YANLIŞ DEDİĞİMİZE BUGÜN DE YANLIŞ DEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Biz Yeniden Refah Partisi olarak dün yanlış dediğimize bugün de yanlış demeye devam ediyoruz. İnşallah yanlış gördüklerimizi Mecliste çok daha etkili bir şekilde dile getireceğiz. Bu yanlışların düzeltilmesine inşallah vesile olacağız.

"MUTABAKAT METNİMİZDE BORÇ, FAİZ, ZAM EKONOMİSİ YERİNE; ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT EKONOMİSİNE GEÇİŞ İÇİN ATILACAK OLAN ADIMLAR BURADA YER ALIYOR"

Milli Görüş olarak ortaya koyduğumuz söylemleri mutabakat metnimize net bir şekilde işledik. Mutabakat metnimizde faiz yükünün azaltılmasına ilişkin atılacak adımlar var. Dış ticaret açığının azaltılmasına ilişkin atılacak adımlar var. Üretim ve ihracat ekonomisine geçilmesine ilişkin adımlar var. Üretimin, istihdamın ve verimliliğin artırılmasına ilişkin adımlar var. Borç, faiz, zam ekonomisi yerine; üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçiş için atılacak olan adımlar burada yer alıyor. Ailenin korunmasına ilişkin, sapkınlıkların önlenmesine ilişkin atılacak olan adımlar var.

"14 MAYIS'TAN SONRA MECLİS ÇATISI ALTINDA AİLENİN VE YENİ NESİLLERİN KORUNMASI İÇİN ÇOK DAHA ETKİLİ BİR MÜCADELEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Milletimizin derdi, bizim derdimizdir. Biz bugüne kadar daima aile müessesinin korunması gerektiğini savunduk. Şimdi inşallah 14 Mayıs'tan sonra Meclis çatısı altında ailenin ve yeni nesillerin korunması için çok daha etkili bir mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar atanamayan öğretmenlerimiz için mücadele ettik. 14 Mayıs'tan sonra atanamayan öğretmenlerimizin Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. Kahraman uzman çavuşlarımızın haklı taleplerini Meclis'te biz dile getireceğiz. Bütün bunları, ülkenin ve hükümetin gündemine en güçlü şekilde getirerek bu adımların atılmasını, bu mağduriyetlerin giderilmesini ve inşallah bu sorunların çözülmesini sağlayacağız.

"BU MUTABAKATTA ORTAYA KOYDUĞUMUZ MADDELERİ ASLA VE ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

AK Parti ile Yeniden Refah Partimizin yapmış olduğu mutabakatımızdaki prensiplerimizi, bu mutabakatta ortaya koyduğumuz maddeleri asla ve asla unutmayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak mutabakatta yer alan ülkemizin, milletimizin ve hatta bütün İslam aleminin faydasına olan bu maddelerin uygulanmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız."