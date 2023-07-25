Fatih Dönmez, Eskişehir İcra Daireleri Başkanlığı'nda görev yapacak

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir İcra Daireleri Başkanlığının Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki binasında görev yapacağını bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, icra daireleri başkanlıklarının Türkiye çapında bulunduğu 13 ilden birinin Eskişehir olduğunu kaydetti.

Eskişehir'deki İcra Daireleri Başkanlığının yeni binasında görev yapacağını ifade eden Dönmez, şunları belirtti:

"Eskişehir İcra Daireleri Başkanlığı, İcra Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ile diğer birimlerinin taşınmasının planlandığı 3 bin 489 metrekare kapalı alanlı söz konusu bina, konum itibariyle Eskişehir Valiliğinin hemen yanında, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü ile karşı karşıya olup ana hizmet binası, ek hizmet binası ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yakın ve ulaşılması kolay merkezi bir konumda. Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki binada hizmet verilmesi ulaşım kolaylığı da sağlayacak."