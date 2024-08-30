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Fatih Dönmez, Eskişehir'deki yurt inşaatını inceledi

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yapımı süren yurt inşaatında incelemede bulundu. Dönmez, inşaat alanında çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yapımı süren yurt inşaatında incelemede bulundu.

Muttalip mevkisinde 2 bin kişi kapasiteli 6 blok ve bir sosyal tesisin yer alacağı alanda inceleme yapan Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'deki 12 yerleşkesiyle öğrencilere barınma ve yemek hizmeti sunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtları, mevcut inşaatın tamamlanmasıyla 17 bin 500 kişilik kapasitesini 19 bine çıkaracak.

Kaynak: AA / Güncel

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