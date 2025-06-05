Fatih Dönmez'den Kurban Bayramı Mesajı

Fatih Dönmez'den Kurban Bayramı Mesajı
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Kurban Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak bayramların kardeşlik ve muhabbetin pekiştiği günler olduğunu vurguladı. Dönmez, Filistinli kardeşlere yönelik zulmin sona ermesini ve tüm mazlum coğrafyalarda barış temennisinde bulundu.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, bayramların gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, kardeşliğin ve muhabbetin yeniden inşa edildiği müstesna günler olduğunu belirtti.

Küslükleri geride bırakmanın ve insanların birbirlerine gerçek anlamda sevgilerini göstermelerinin bayramların en güzel tezahürü olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu mübarek bayram vesilesiyle Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulüm ve vahşetin son bulmasını, tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasını ve gözyaşının dinmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramı'nın ayrılmaz parçası hac ibadetini ifa etmek üzere kutsal topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle kurbanlarını eda eden vatandaşlarımızın ibadetlerinin de makbul olmasını diliyorum. Başta aziz Eskişehirli hemşehrilerimiz olmak üzere, milletimizin, İslam aleminin ve her koşulda görevini fedakarlıkla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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