FATİH'DE PARK HALİNDEKİ LÜKS OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI.

Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.söndürülen lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 03 30 sıralarında Silivrikapı Mahallesi İmam Mehmet Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 34 FR 9711 plakalı otomobilde yangın çıktı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.