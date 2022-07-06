FATİH'T5E METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te metruk bina bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
FATİH'te metruk bina bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Haseki Caddesi'nde metruk binada çıktı. Metruk bina bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, bina tamamen yandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel