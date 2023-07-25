Fatih Çapa'da Kadınlara Yangın Tüpüyle Saldıran Şüpheliler Yakalandı

Fatih Çapa'da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara 'Çalışıyor musun?' dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırmıştı. O anları sosyal medya hesaplarından, 'Semti böceklerden arındırıyoruz' notuyla paylaşan 3 şüpheli yakalandı.

Fatih Çapa'da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara "Çalışıyor musun?" dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırmıştı. O anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaşan 3 şüpheli yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Fatih Çapa'da bir cadde üzerinde meydana gelen olayda otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırmışlardı. Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaşmıştı. Şahıslar, ardından kadınlara 'çalışıyor musunuz?' sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçmişlerdi. Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilememişti. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etmişlerdi. O anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaşan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sosyal medyada "kadına tüplü saldırı" başlıklı paylaşılan görüntüler ile ilgili olarak şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı. Konuya ilişkin çalışmalar çerçevesinde kadınlara saldıran şüphelilerin Kemal K. (24), Oğuzhan K. (25) ve Ebru Y.( 23) oldukları belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler Şehremini Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL