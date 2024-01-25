Üye Girişi
Haberler

Fatih Camisi'nde İmam ve Cemaat Üyelerine Saldırı Davası Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan sanık Ömer Salgın hakkında dava açıldı. Sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan, bir kişiyi de darbeden sanık Ömer Salgın hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Ocak'ta Fatih Camisi'nde Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakla, Yusufcan İslam'ı da darp sonucu yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, imam Galip Usta'nın ifadesine yer verildi.

Sanığı tanımadığını ve husumetli olmadığını belirten Usta, olay günü akşam namazının farzını kıldırdıktan sonra sünneti kıldırmaya hazırlandığı sırada arka saflardan birinin yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın." şeklinde bağırdığını dile getirdi.

Kendisinin bağıran kişiyle muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini aktaran Usta, bu sırada sesi gelen sanığın ne söylediğini anlamadığını, namazın ardından da güvenlik görevlilerinin sanığı camiden uzaklaştırdığını anlattı.

Usta, sonrasında cami içerisindeki imam odasına geçerek öğrencileri olan Bilal Erdem, Yusuf Mumcu ve Yusufcan İslam ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra aniden odaya giren sanığa "Buyur ne soracaksın" dediğini, kendisine cevap vermeyen sanığın göğsüne vurmasıyla koltuğa düştüğünü ifade etti.

İmam sanığı engellemeye çalıştı

Sanığı engellemeye çalışırken elindeki bıçağı gördüğünü, kendisini savunmaya çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını belirten Usta, bu sırada odadaki Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye çalıştığını, Yusufcan İslam'ın şahsı uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'in doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte yaralanmaları olduğu vurgulanan iddianamede, müşteki Yusufcan İslam'ın yarasının ise kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Fatih Camisi'ndeki saldırının ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ömer Salgın tutuklanırken, yaralanan Galip Usta ve Bilal Erdem hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Cami Ömer Güvenlik İstanbul Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Merkez Bankası faiz arttırırsa borsa düşer mi, yükselir mi? Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title