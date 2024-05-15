Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı davasının görülmesine başlandı

Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salgın mazeret sunarak katılmazken, müştekiler Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz alan müşteki imam Galip Usta, olay günü camide nöbetçi olduğunu belirterek, imam odası kapısında bir karartı gördüğünü ve sanığın kendisine bir şey sormak istediğini anlattı.

Bu sırada bıçaklandığını hissetmediğini, fark ettiğinde ise kendisini savunmak için ayaklarıyla sanığı itmeye çalıştığını aktaran Usta, Bilal Erdem'in engel olmaya çalıştığını, ancak sanığın onu da bıçakladığını söyledi.

Dizlerinin altında da bıçak kesiği olduğunu ve sanığın tanımadığını belirten Usta, "Akşam namazını kıldırdığımda ayağa kalktığımda bir ses duydum. Bazen namaz sonrasında sesler duyuluyor. Ben o sesi hatırlıyorum, imam olduğum için hiçbir şey demedim. Müezzinlerden birinin 'Müslümanlara laf söyleyeceğine İsrail'e laf söyle.' dediğini duydum. Sesim de gitti beş aydır raporluyum. Bıçak bir santim daha yukarı gelse kan kaybından ölecekmişim. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Bilal Erdem ise "Sanık imam odasında kapıyı açar açmaz 'Bir şey sorabilir miyim?' diyerek direk hocanın boynuna sarıldı. Öldürmeye teşebbüs etti. Ben arkasından engel olmaya çalışsam da hocamızı bıçakladı. Arkasından çekmeye çalıştım ama beni de o sırada boşta kalan eliyle bıçakladı. 5 gün hastanede kaldım. Şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada, sanığın babası Hüseyin Salgın'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak beyanı alındı.

Oğlunun olaydan önceki günlerde yemek ve uyku düzeninin bozulduğunu öne süren Salgın, şunları söyledi:

"Çok kötü bir durumdaydı. 7 ocak akşamı ortağının evine gidiyor. Tartışıyor ve kavga ediyorlar. O akşam eve geldi, yine odasına gitti bir şey söylemeden. Olay günü öğlen evden çıktı gitti. Akşam saatlerinde polis ekipleri aradı, olayı anlattı. Kapıda da polisler gelmişti. Bir cemaate gidip gelirdi. Parti gibi oluşumlara gitmiyordu. Cemaatin bir yönlendirme yaptığını düşünmüyorum. Oğlumuzun bu noktaya gelmesine engel olamadık."

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanığın bir sonraki celse dinlenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

Ömer Salgın polis ekiplerince gözaltına alınırken, Usta ve Erdem hastanede tedavi altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Salgın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen imam Galip Usta, sanığı tanımadığını belirterek, olay günü akşam namazının farzını kıldırdıktan sonra sünneti kıldırmaya hazırlandığı sırada arka saflardan birinin yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın." şeklinde bağırdığını dile getirdi.

Kendisinin bağıran kişiyle muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini aktaran Usta, bu sırada sesi gelen sanığın ne söylediğini anlamadığını, namazın ardından da güvenlik görevlilerinin sanığı camiden uzaklaştırdığını anlattı.

Usta, sonrasında cami içerisindeki imam odasına geçerek öğrencileri olan Bilal Erdem, Yusuf Mumcu ve Yusufcan İslam ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra aniden odaya giren sanığa "Buyur ne soracaksın" dediğini, kendisine cevap vermeyen sanığın göğsüne vurmasıyla koltuğa düştüğünü ifade etti.

Sanığı engellemeye çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını belirten Usta, bu sırada odadaki Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye, Yusufcan İslam'ın da şahsı uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Doktor raporuna göre müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Yusufcan İslam'ın yarasının ise kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.