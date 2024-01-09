FATİH Camisi'nde 2 kişiye bıçakla saldıran şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatih Camisi'nde imam ve bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Fatih Camisi'ne dün akşam imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i yaralayan Ömer Salgın emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılıktaki ifadesinin ardından Ömer Salgın, "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.