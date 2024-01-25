Fatih Camii'nde İmama Saldırı: 34 Yıl Hapis İstemi

Özden ATİK / İSTANBUL, FATİH Camii'nde slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ömer Salgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 8 Ocak 2024 günü saat 19.10 sıralarında Fatih Camii içerisinde bıçaklı saldırı olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine kolluk ekipleri tarafından olayın yaşandığı Fatih Camiine geçilerek olaya müdahil olunduğu, olay sırasında yaralanan şahısların tedavi amaçlı hastanelere sevk edildikleri ve şüphelinin olayda kullandığı bıçak ile kolluk ekiplerince muhafaza altına alındığı ve soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatıldı.

İMAM DÜŞTÜKTEN SONRA DA SALDIRMAYA DEVAM ETMİŞ

Şikayetçilerden Fatih Camii imam hatipliğini yapan Galip Usta'nın ifadesinde, şüpheli Ömer Salgın'ı önceden tanımadığını, kendisiyle bir husumeti olmadığını, olay günü akşam namazının farzını kıldıktan sonra sünnet namazı kılmak için hazırlandığında arkadan yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın " şeklinde birinin bağırmaya başladığını, kendisinin bağıranla muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini, bu sırada şahsın sesini duymaya devam ettiğini ancak ne söylediğini anlamadığını söylediğine yer verildi. Namaz sonrasında cami güvenliğinin şüpheliyi camiden uzaklaştırdığını, sonrasında cami içerisinde imam odasına geçtiğini, talebeleriyle ders yapmaya başladığını belirten Usta, bir süre sonra şüphelinin hızlı bir şekilde imam odasına girdiğini, o sırada oda içerisinde Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun bulunduğunu, şüphelinin içeri girdikten sonra ayağa kalkarak "Buyur ne soracaksın " dedikten sonra şüphelinin kendisine cevap vermeden göğsüne vurduğunu, bu nedenle koltuğa düştüğünü şüphelinin kendisine saldırmaya devam ettiğini, kendisini engellemeye çalışırken şüphelinin elindeki bıçağı gördüğünü, ancak kendisini savunmaya çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını ve odada bulunan Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye çalıştıklarını, Yusufcan İslam'ın da odaya döndüğünü ve şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığını, şüpheliyi odadan kimin aldığını hatırlamadığını belirterek şüpheli Ömer Salgın'dan şikayetçi olduğunu ifade ettiğine yer verildi.

"HOCAM BİR ŞEY SORABİLİR MİYİM" DEDİKTEN SONRA BOĞAZINA HAMLE YAPTI

Diğer müştekilerden Bilal Erdem'in ifadesinde ise imam Galip Usta'nın cami cemaatine akşam namazını kıldırdığı, bu sırada Ömer Salgın'ın "Ey müslümanlar uyanın, putlarınızı kırın" şeklinde bağırdığını, sonrasında güvenlik görevlisinin kendisini dışarı çıkardığını, ancak şüphelinin sonra imam odasına gelerek Galip Usta'ya hitaben "Hocam bir şey sorabilir miyim" dedikten sonra birden Galip Usta'nın boğazına doğru hamle yaptığı, kendisinin bu sırada araya girmeye çalıştığını, Usta' nın "Elinde bıçak var " şeklinde söylemiyle bıçaktan haberdar olduğunu, çevredekilerin de araya girmesiyle şüphelinin uzaklaştırıldığını, kendisinin sırtından bıçakla yaralandığını fark ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirttiği kaydedildi.

İMAM USTA'NIN YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKAR NİTELİKTE YARALADI

İmam Galip Usta' nın ve Bilal Erdem'in alınan doktor raporunda yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu yönünde tespit yapıldığı da iddianamede yer aldı. Olay sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan müşteki Yusufcan İslam'ın yaralanmasının da kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşmez nitelikte olduğu yönünde tespit yapıldığı da iddianamede yer aldı.

ŞÜPHELİ ÖFKESİNİ İMAMA YANSITTIĞINI SÖYLEMİŞ

İddianamede, dinlenen tanıkların beyanları ile kamera görüntülerinin şüpheli hakkındaki iddiaları destekler mahiyette olduğu anlatılarak şüpheli Ömer Salgın'ın savunmasında iki kez evlilik yaptığını, son evliliğinde de sorunlar yaşadığını, hayatta yaptığı iyiliklerin karşılığını alamadığını, olay günü camiye namaza gittiğini, evliliğindeki sorunlar nedeniyle çok bunaldığını, camide tekbir getirerek bağırdığını, sonrasını hatırlamadığını, olayda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu, imamların iyiliği temsil eden kişiler olması nedeniyle çok bunaldığından öfkesini imama yansıtmış olabileceğini, olayın anlık geliştiğini söylediğine yer verildi.

İddianamede, 9 Ocak 2024'te tutuklanan şüpheli Ömer Salgın'ın silahtan sayılan bıçakla müştekiler imam Galip Usta ve Bilal Erdem'e karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve Yusufcan İslam'a karşı ise "Kasten yaralama" suçlarından toplam 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Ömer Salgın, önümüzdeki günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.