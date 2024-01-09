Fatih Camii'nde İmam ve Müezzin Bıçaklandı

FATİH Camii'de slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçaklayan Ömer Salgın'ın babası H.S., ifadesi için Bursa'dan İstanbul'a geldi. H.S.'nin polise verdiği ifadede, oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 19.15 sıralarında, Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan ve camiye giren Ömer Salgın slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkardı. Cami İmamı Galip Usta, Salgın'ı uyararak camiden çıkmasını istedi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Salgın, o sırada camide bulunan ve olaya müdahale etmeye çalışan Bilal Erdem'e de bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Ömer Salgın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Salgın'ın babası H.S. de ifadeye çağırıldı. Bursa'dan gelen baba H.S., polise verdiği ifadede oğlunun 2 kere evlenip boşandığını, bir süre önce işlerinin de kötüye gitmeye başladığını ve 1-2 ay önce dini konulara merak sardığını söylediği öğrenildi.