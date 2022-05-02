Fatih Camii'nde mesafesiz bayram namazı! Vatandaşlardan yoğun ilgi... - Haberler

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Fatih Camii'nde mesafesiz bayram namazı! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar Fatih Camii'ne akın etti.

Caminin içine sığmayan vatandaşların avluyu doldurması, havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Korona virüs tedbirlerinin azaltılmasıyla mesafesiz bayram namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Bayramı sabahı, İstanbullular camilere akın etti. Bayram namazını Fatih Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinden yer bulmaya çalıştı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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