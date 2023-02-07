Fatih Belediyesi ekipleri Hatay'da 7 kişiyi enkazdan çıkardı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'a giden Fatih Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri 7 kişiyi enkaz altından çıkardı. Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'a giden Fatih Belediyesine bağlı arama-kurtarma ekipleri 7 kişiyi enkaz altından çıkardı. Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibi (FARK) depremden zarar gören Hatay Kırıkhan'daki kurtarma çalışmalarına katıldı. 20 kişilik ekip bir enkazdan 7 kişiyi sağ olarak çıkardı. Ekiplerin enkaz altında kalan 3 çocuğa ulaşma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Fatih Belediyesi Hatay Fatih Güncel Haberler

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