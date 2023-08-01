Fatih Balat Sahili'ndeki Yat Sahipleri Hırsızlıklardan Şikayetçi

Fatih Balat Sahili'ndeki yat sahipleri son dönemde artan hırsızlıklardan dolayı şikayetçi. Hırsızların son mağdurlarından Ersin Kutlu, 'Hırsızlık olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha öncesinde sürekli yaşanan olaylar var. Biz burada sürekli mağdur oluyoruz. Normalde telefon ve para çalıyorlar. Ama en son geldiğinde arkadaş camı açıyor dışarıdan. Kafasını uzatıyor. Liman cüzdanını, gözlüğü, bozuk paraları çalıyor. Bunlar farkına vardığımız şeyler. Ama bıktık artık' dedi. Hırsızlık anları ise yat içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH Balat Sahili'ndeki yat sahipleri son dönemde artan hırsızlıklardan dolayı şikayetçi. Hırsızların son mağdurlarından Ersin Kutlu, "Hırsızlık olayı ilk kez yaşanmıyor. Daha öncesinde sürekli yaşanan olaylar var. Biz burada sürekli mağdur oluyoruz. Normalde telefon ve para çalıyorlar. Ama en son geldiğinde arkadaş camı açıyor dışarıdan. Kafasını uzatıyor. Liman cüzdanını, gözlüğü, bozuk paraları çalıyor. Bunlar farkına vardığımız şeyler. Ama bıktık artık" dedi. Hırsızlık anları ise yat içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Balat Sahili'ndeki yat sahiplerinin son zamanlarda başı hırsızlarla dertte. Son 2 ayda birden çok yattan hırsızlık yapıldığı yönünde şikayetler var. Hırsızların en son mağduru ise Ersin Kutlu oldu. Kutlu'nun yatına dün sabah saatlerinde bir şüpheli elinde telefonla fotoğraf çekiyormuş gibi geldi. Dikkat çekmek istemeyen hırsız çevreyi kontrol ettikten sonra yatın kaptan bölümündeki camı dışardan açarak başını içeri soktu. Hırsız kaptan bölümünde bulunan cüzdan, gözlük ve liman cüzdanını alarak uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

"250 BİN LİRA MADDİ ZARAR VAR"