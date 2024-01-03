Fatih Altaylı'ya 7 Ay Hapis Cezası Verildi

GAZETECİ Fatih Altaylı'ya, Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan'ın tribün lideri Muzaffer Şirin'e yönelik "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 7 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINDA BERAATİNİ İSTEMİŞTİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, sanık Fatih Altaylı'nın müşteki Muzaffer Şirin'e yönelik köşe yazısında kullandığı "Tam bir Nazi artığı kafa, cahil mafya bozuntusu, havlayanlara cevap veriyorum, tarikat artığı" şeklindeki sözlerinden hareketle hakaret suçunu işlediğinden kamu davası açıldığı anlatıldı. Hakaret suçunun gerekçesinde, hakaretin cezalandırılması ile korunan hukuki değerin kişilerin şeref, haysiyet ve namusu toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olduğu dolayısıyla hakaret suçunun mağduru gerçek kişiler olabileceği belirtilen mütalaada, tüzel kişiler ile isimleri belirgin ve belli bir somut kişi topluluğu dışındaki soyut nitelikteki bir insan ve meslek grubu veya topluluğun bu suçun mağdur olmayacağı ifade edildi. Mütalaada, hakaret içeren ifadenin müşteki Şirin'e yönelik olduğunun anlaşılmaması ve hakaret şartının somut olayda gerçekleşmediği müştekiye yönelik diğer ifadelerin ise "rahatsız edici" ve "kaba hitap" niteliğinde olduğu aktarıldı. Altaylı'nın ifadelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay içtihatlarında özel önem atfedilen "ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine yer verilerek sanığın üzerine atılı "alenen hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istedi.

"YAZIMIN TAMAMI İNCELENDİĞİNDE BAHSE KONU KİŞİYE HAKARET ETMEDİĞİM ANLAŞILACAKTIR"

Fatih Altaylı savunmasında, "Yazımın tamamı incelendiğinde bahse konu kişiye hakaret etmediğim anlaşılacaktır. Ben müştekiyi Sabahattin adıyla bilirdim. Kendisi tribün liderdir. Bahse konu yazıyı yazmamın sebebi taraftar liderliğine yakışmayacak tutum ve davranışları görmem sebebiyledir. Ben kendisinin sosyal medya hesaplarından şu anda kaçak durumda olan suç örgütü yöneticiliği ile yargılanan Sedat Peker ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görmemden ve yine müştekinin tarikat liderleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını görmemden dolayı iş bu görüntüleri müştekinin iştigal alanı olan sporla bağdaştıramadığımdan dolayı eleştirmek amacıyla bu yazıyı yazdım. Bu yazıdaki maksadım sporla bu konuların bir araya gelmesini eleştirmek idi. Beraatimi talep ederim" dedi.

MAHKEMEDEN FATİH ALTAYLI'YA 7 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'nın Muzaffer Şirin'e karşı "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Altaylı'nın adli sicilinde aynı suçtan birçok kaydının bulunduğu, daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin olduğu, fiilden sonra yargılama sürecinde pişmanlığını gösterir herhangi bir davranış ya da beyanının bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşmadığını belirtti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.