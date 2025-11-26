Fatih Altaylı'nın Duruşması Yeniden Başlıyor

SOSYAL medya kanallarından paylaştığı programında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda yapılacak.

