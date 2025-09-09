Haberler

Fatih Acacı Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Fatih Acacı Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Fatih Acacı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak Pursaklar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi, olayın sıradan bir ölüm olmadığını belirterek duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Fatih Acacı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Acacı için ikindi namazı sonrası Pursaklar Mezarlığı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Fatih Acacı'nın cenazesi, namazın ardından Pursaklar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ederken, şüpheli D.G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Fatih Acacı'nın amcası Rüstem Acacı, "Çok üzüntülüyüz. Olaydan sabah haberimiz oldu. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu kadar basit ölümler olmamalı. Bu neslin çok normal olduğunu düşünmüyorum. Bir anormallik var. Basit bir kavga gibi durmuyor. Böyle olaylar olmamalı. Çocuklar birbirleri ile arkadaş olmalı" dedi.

