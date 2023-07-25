Fasulye bahçesinde uyurken kamyonetin altında kalan çocuğun cenazesi memleketine gönderildi

BURSA'da, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonet geçen, götürüldüğü hastanede babasının kucağında acil servise taşıdığı Esmanur Solmuş'un (4) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa'ya götürüldü. İfadesinde "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm" diyen kamyonet sürücüsü Akif A., (45) ise adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Hacer ve Salih Solmuş çifti fasulye bahçesinde çalışırken, kızları Esmanur ise bir kenarda uyuya kaldı. Bu sırada bahçe sahibi Akif A.'nın kullandığı 16 F 3252 plakalı kamyonet uyuyan Esmanur'u fark etmeyip üzerinden geçti. Esmanur Solmuş, kendisini ezen kamyonetle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babasının kucağında acil servise getirilen küçük Esmanur, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A.'nin verdiği ifadesinde, "Geri manevra yaparken bir şeyin üzerinden geçtiğimi fark ettim. Araçtan inip baktığımda otluk alan içinde yatan çocuğu gördüm, aracımla acil servise getirdim. Olay fark etmeden oldu. Böyle olsun istemezdim, çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Akif A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.