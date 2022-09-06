FASLI KURYENİN MİDESİNDEN 100 KAPSÜL ESRAR ÇIKTI Güncel Haberler Antalya Havalimanı'na gelen ve şüpheli tavırlar sergiyelen Fas uyruklu H.L.'nin çekilen röntgen filminde, midesinde 100 kapsül içinde, 1100 gram esrar tespit edildi. Antalya Havalimanı'na gelen ve şüpheli tavırlar sergiyelen Fas uyruklu H.L.'nin çekilen röntgen filminde, midesinde 100 kapsül içinde, 1100 gram esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L.'ye uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği tarafından il genelinde uyuşturucu ile mücadele, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya Havalimanı'na gelen Fas uyruklu H.L., şüpheli tavırlar sergiledi. Hastaneye götürülen ve röntgen filmi çekilen şüphelinin midesinde, 100 kapsül halinde daralı 1100 gram macun esrar tespit edildi. Gözaltına alınan H.L. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından işlem yapıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Fas Güncel Haberler

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