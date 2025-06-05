Faslı İkizler, Karabük Üniversitesi'ni Dereceyle Bitirdi

Faslı İkizler, Karabük Üniversitesi'ni Dereceyle Bitirdi
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Faslı ikiz kardeşler Ouissam ve Ouissal Ouakki, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden dereceyle mezun olarak dikkat çekti. Eğitimin kalitesinden ve üniversitenin uluslararası öğrencilere sunduğu imkanlardan bahsettiler.

Faslı ikizler üniversiteyi dereceyle bitirdiler

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden mezun olan Faslı ikiz kardeşler, lisans eğitimlerini dereceyle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

KBÜ'de dört yıllık lisans eğitimlerini sürdüren Ouissam ve Ouissal Ouakki isimli Faslı ikizler, gösterdikleri üstün başarıyla fakülte ve bölüm derecelerine adlarını yazdırdı. Fakülte üçüncüsü ve aynı zamanda bölüm birincisi olan Ouissam Ouakki ile bölüm ikincisi Ouissal Ouakki, mezuniyet töreninde keplerini gururla fırlattı.

Ouissam Ouakki, Karabük Üniversitesi'nin uluslararası öğrenciler için oldukça elverişli bir ortam sunduğunu ifade ederek, "İlk başlarda zorlandım ama hocalarımızın ilgisi sayesinde kısa sürede adapte oldum. Türkiye'de okumak gerçekten harika. Eğitim kalitesi çok iyi. Karabük Üniversitesi birinci tercihimdi ve herkese öneriyorum." dedi.

Ouissam, yüksek lisans yaparak eğitim hayatına Türkiye'de veya başka bir ülkede devam etmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Bölüm ikincisi Ouissal Ouakki ise Türkiye'ye geliş hikayesini şu sözlerle anlattı: " Fas'ta tıp eğitimi alma imkanımız yoktu. Biyomedikal Mühendisliği hakkında çok fazla bilgim de yoktu ama Karabük Üniversitesine geldiğimde doğru yerde olduğumu anladım."

Türkçeyi büyük ölçüde Türk dizileri sayesinde öğrendiğini söyleyen Ouissal, "Başlangıçta Türkçe bilmiyorduk. Ama dersler, arkadaşlarımız ve diziler sayesinde öğrenmeye başladık. Bölümümüz zordu, bu yüzden dört yıl boyunca tamamen derslerimize odaklandık." ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesinin akademik kalitesine de dikkat çeken Ouissal, "Tüm arkadaşlarıma bu üniversiteyi tavsiye ediyorum. Eğitim kalitesi çok yüksek, hocalarımız gerçekten çok ilgiliydi." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Mezuniyet töreninde yemin ederek kep atan Ouissam ve Ouissal Ouakki kardeşler, KBÜ'de geçirdikleri dört yıl boyunca sadece akademik değil, sosyal ve kültürel anlamda da kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını vurguladı. İkizler, kendilerine bu imkanı sağlayan üniversite yönetimine ve akademik kadroya teşekkür etti.

Karabük Üniversitesi, 100'ün üzerinde ülkeden uluslararası öğrenciyi ağırlayarak uluslararasılaşma vizyonunu her geçen gün daha da ileriye taşımayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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