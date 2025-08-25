Faslı Çocukların Yasa Dışı Avrupa Göçü Artıyor

Faslı çocukların yaz aylarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya özellikle İspanya yönetimindeki Sebte ve Melilla şehirlerine geçişlerinin artması, "çocuk göçü" sorununu tekrar gündeme getirdi.

Bu konunun yeniden gündeme gelmesi, geçen ay Fas'tan 54 çocuğun yüzerek Sebte'ye ulaşmasının ardından gerçekleşti. Fas hükümet yetkilileri yasa dışı çocuk göçünü önlemek için çeşitli önlemler aldıklarını belirtiyor.

Bu önlemler arasında "iş imkanlarının artırılması, eğitim sisteminin iyileştirilmesi, maaşların yükseltilmesi ve ülke genelinde kalkınma projelerinin uygulanması" yer alıyor.

"Göç hayaline dair yanlış ve abartılı algılar Avrupa'ya geçişi teşvik ediyor"

Faslı sosyolog Ali Şabani, çocuk göçünün nedenlerini ve risklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Şabani, göç hayaline dair yanlış ve abartılı algıların, çocukların deniz yoluyla yasa dışı şekilde Avrupa'ya geçişini teşvik ettiğini belirtti.

"Eğitim sistemindeki eksiklikler ve çocukların okuldan kopması da bu sürece götürüyor." ifadelerini kullanan Şabani, ülkenin kuzeyindeki bazı köylerde, gençlerin eğitim sistemine güvenmediğini ve çoğunun okulu "anlamsız" bulduğunu dile getirdi.

Şabani, bazı ailelerin çocuklarını göçe teşvik ettiğini ve göçmen kaçakçılarına ödeme yaptıklarını da aktararak bu süreçte gençlerin sosyal medya platformlarını kullanarak göç tarihleri ve yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Sosyolog Şabani, gerçekçi eğitim ve ekonomik fırsatların artırılmasının, çocukların tehlikeli göç yollarına başvurmasını önlemede kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak eğitim ve iş olanaklarının güçlendirilmesiyle çocukların yasa dışı göçten uzak tutulabileceğini belirtti.

Şabani, "Önerilen çözümler bağlamında, ekonominin güçlendirilerek iş gücü için iş fırsatlarının artırılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerekiyor." diyerek birçok ülkenin eğitimi de geliştirerek bu konuda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Yaz aylarında yasa dışı göç artıyor

Yazın sıcaklıkların artmasıyla, aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, İspanya kıyıları, Sebte ve Melilla şehirlerine geçiş için denizin sakin olduğu zamanı değerlendiriyor.

Söz konusu iki şehir etrafını çevreleyen bir çit ile korunuyor ve düzensiz göçmenler buralara yasa dışı yollarla yüzerek girmeye çalışıyor.

Fas hükümeti göçleri engellemeye çalışıyor

Fas hükümeti, özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde kalkınma projeleri ve istihdam programları başlatarak göçü önlemeye çalışıyor.

Ekonomik ve sosyal kalkınma kapsamında 2024 yılında 44 proje onaylanmış, tarım, sanayi, ticaret, hizmet sektörü, balıkçılık, turizm ve ulaşım alanlarında uygulanmıştı.

Faslı çocukların yasa dışı Avrupa göçü hem aile, ekonomik ve sosyal koşullar hem eğitim sisteminin eksiklikleri nedeniyle ciddi bir sorun olarak devam ediyor.

Uzmanlar, uzun vadede eğitim reformları ve ekonomik entegrasyonun, çocuk göçünü azaltmada temel çözüm olacağını savunuyor.

Fas'ın Resmi Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Mayıs 2024'te yaptığı açıklamada, Fas'ta 15-24 yaş arası 1,5 milyon gencin işsiz olduğunu duyurmuştu. Konsey Başkanı Ahmed Rida Şami, 15-34 yaş arası gençler dikkate alındığında işsiz sayısının 4,3 milyon olduğunu açıklamıştı.

Şami, "Bu büyük sayı dışlanma, hayal kırıklığı, göç düşüncesi ve sosyal bütünlüğün tehdit edilmesi gibi sorunlar doğuruyor." demişti.

İspanyol resmi kanalı, 27 Temmuz'da yaklaşık 54 çocuğun Fas'tan yüzerek Sebte'ye ulaştığını bildirmiş, çocukların geçici merkezlere yerleştirildiği aktarılmıştı.

Kuzeydeki El-Fenidik bölgesinde 7-9 Eylül 2024 tarihleri arasında da aralarında gençler ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi, İspanya'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışmış ancak bu girişim güvenlik güçlerince engellenmişti.

Yetkililer, 152 kişiyi yasa dışı göç organizasyonu suçlamasıyla adli makamlara sevk etmişti.