Faslı Aktivistler Küresel Sumud Filosu'ndan Türkiye Üzerinden Ülkelerine Döndü

İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 4 Faslı aktivist, Türkiye üzerinden ülkelerine döndü.

Aktivistler Muhammed Yasin Bencelun, Eyüp Habravi, Yusuf Glal ve Yunus Ait Yasin, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na indikten sonra Fas'a geçti.

Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'nda aileleri ve Gazze halkına destek için gelen vatandaşlar tarafından karşılanan aktivistler, burada basın mensuplarına, gözaltı sürecinde yaşadıkları kötü muameleyi anlattı.

"Benzeri olmayan şeyler yaşadık"

Katar merkezli Al Jazeera muhabiri Yunus Ait Yasin, İsrail makamları tarafından gözaltına alındıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Benzeri olmayan şeyler yaşadık. Hem fiziksel hem sözlü hem de psikolojik saldırıya uğradık. İki İsrailli güvenlik görevlisinin sadece bana değil, doğrudan Kral 6. Muhammed'e yönelik hakaretler ettiğini duydum."

Yasin, gözlerinin bağlanıp ellerinin kelepçelendiğini ve 6 saat boyunca titreyerek bir kamyonda bekletildiğini belirterek, "Bütün bunlar Faslı olduğumun anlaşılmasından sonra yaşandı." dedi.

"Bizim maruz kaldığımız acılar, Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve diğer bölgelerdeki Filistinli kardeşlerimizin her gün çektiğinin sadece bir damlası." ifadelerini kullanan Yasin, şöyle devam etti:

"Artık hükümetin, Fas halkının normalleşmeye karşı gösterdiği tepkiyi dikkate almasının zamanı geldi. Gazze'ye insani yardım dışında hiçbir amacı olmayan aktivistleri kaçıran, korsanlık yapan bir devletle normalleşme hiçbir şekilde kabul edilemez."

İki Faslı aktivist hala gözaltında tutuluyor

Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi sonucu çok sayıda aktivist gözaltına alınmıştı. Faslı aktivistlerden Aziz Gali ve Abdülazim Dravi'nin halen İsrail hapishanelerinde tutulduğu bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamada, Fas İnsan Hakları Derneğinin eski başkanı Aziz Gali'nin, Necef Çölü'ndeki yüksek güvenlikli Ketziot Hapishanesi'nde işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Gali'nin temel ihtiyaçlardan, temiz sudan ve ilaçlardan yoksun bırakıldığı, avukatlarıyla görüştürülmediği ve bu koşulları protesto etmek için açlık grevine başladığı aktarılan açıklamada, Gali ve Dravi'nin "sınır dışı belgesini imzalamayı reddettikleri" gerekçesiyle hala tutuklu bulundukları kaydedildi.

Eski Fas Devlet Bakanı Mustafa Ramid, Gali'nin "Gazze halkının yanında durmasının bedelini ödediğini" vurgulayarak, "Gali'nin asil duruşu siyonist zorbalık karşısında daha da güçlenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ramid, Faslı yetkililerin Gali ve Dravi'nin serbest bırakılması için gerekli adımları atacağına inandığını ifade etti.