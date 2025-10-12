Faslı Aktivistler Küresel Sumud Filosu'na Dönüşte Coşkuyla Karşılandı

Faslılar, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in müdahalesi sonucu alıkonulan Faslı 2 aktivisti havalimanında karşıladı.

Fas'ın Kazablanka kentindeki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'de alıkonulduktan sonra ülkelerine dönen Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Aziz Gali ile aktivist Abdulazim ed-Dıravi'yi çiçeklerle karşıladı.

Küresel Sumud Filosu'na destek sloganları atan Faslılar, Gali ve Dıravi'nin İsrail ablukasını kırmaya çalışan filoya katılarak "kahramanca bir duruş sergilediklerini" ifade etti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

"Sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivist ülkelerine dönmüştü.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.