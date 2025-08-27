Faslı Aktivistler Gazze'deki Ablukayı Kırmak İçin Filoya Katılıyor

Faslı sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na iki gemiyle katılım sağlanacağını duyurdu.

Küresel Gazze Hareketi Fas Koordinasyonundan yapılan açıklamaya göre, bir gemi tamamen Faslılardan oluşacak, ikinci gemi ise Fas, Cezayir ve Tunus'tan katılımcıların oluşturacağı ortak bir mürettebatla yola çıkacak.

Fas'taki katılımın sadece bireysel düzeyde kalmayacağı, sayıca ve nitelik olarak güçlü bir temsilin amaçlandığı vurgulandı.

Organizatörler, başvurulara yoğun ilgi olduğunu belirterek katılımcıların "barışçıl duruş, özdenetim, baskı altında doğru karar verebilme, zorlu koşullara dayanıklılık ve sembolik katkı" gibi kriterlere göre seçildiğini kaydetti.

Küresel Sumud Filosu'na katılım sağlayacak Fas ekibi iki koldan hareket edecek. İlk ekip doğrudan gemilerde bulunacak; aralarında kaptan, yardımcı kaptan, makine mühendisi, doktorlar, hemşireler, akademisyenler, gazeteciler ve medya içerik üreticilerinin yer aldığı çok sayıda isim görev alacak. İkinci ekip ise karadan lojistik, medya ve saha desteği sağlayacak.

Fas Filistin'le Dayanışma ve Normalleşmeye Karşı Ulusal Çalışma Grubu Koordinatörü Abdülhafız Esseriti, yaptığı açıklamada, "Katılımımız, Fas halkının Filistin davasına yönelik kararlı desteğiyle uyumludur." dedi.

Esseriti, Fas heyetinin Tunus'tan hareket edeceğini, ilerleyen dönemde ise tamamen Fas'tan yola çıkacak bağımsız bir gemiyle filoda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Esseriti, organizatörlerin, konvoyun sayısının 1000 gemiye kadar ulaşabileceğini öngördüğünü aktardı.

Faslı kuruluşların yoğun katılımına dikkati çeken Esseriti, "İnsani vicdan uyandı. Bu geniş filo, halkların iradesinin, unutturma ve engelleme girişimlerinden daha güçlü olduğunun kanıtıdır." dedi.

Onlarca gemiden oluşan filonun 31 Ağustos'ta İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmesi planlanıyor. Filonun amacı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, hukuksuz ablukayı kırmak ve uluslararası kamuoyunun dikkatini Filistin halkının yaşadığı insani krize çekmek olarak ifade ediliyor.

Gazze Filosunda yer alan oluşumlar arasında Küresel Gazze Hareketi (Global Movement to Gaza), Özgürlük Filosu aktivistleri, Mağrip Direniş Filosu ve Doğu Asya İnisiyatifi Filosu (Sumoud Nusantara) bulunuyor.