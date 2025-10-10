Faslı Aktivist Dr. Aziz Nahi, İsrail'in Filoya Yaptığı Saldırıları Anlattı

Küresel Sumud Filosu'na katılan Faslı aktivist Dr. Aziz Nahi, İsrail askerlerinin Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoyu denizden kaçırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini, kendilerinin ise on gün boyunca insanlık dışı koşullarda tutulduğunu belirtti.

İsrail askerleri, filoya ait 42 gemiye el koymuş ve aralarında doktor, aktivist ve insani yardım gönüllülerinin bulunduğu yüzlerce kişiyi gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Nahi, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım taşımak amacıyla 1 Ekim'de yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda Gazze açıklarına yaklaştıklarında İsrail ordusunun saldırısına uğradıklarını ifade etti.

Nahi, yaşadıkları ağır ihlalleri şöyle anlattı:

"Filoda bulunduğumuz sırada İsrail askerleri bizi denizden kaçırdı. Bu, açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı bir kaçırma baskınıydı. Gözaltına alındıktan sonra denizde bir gece boyunca hiçbir şey verilmeden tutulduk. Aramızda kadınlar ve hastalar vardı. Ne su verdiler ne ilaç."

Nahi, cezaevine götürüldüklerinde de aynı ihlallerin sürdüğünü belirterek, "Hapishanede de durum değişmedi. Şeker hastası arkadaşlarımız vardı, onlara insülin vermediler. Diğer hastalar da ilaçlarından mahrum bırakıldı." diye konuştu.

Dr. Nahi, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hapishaneyi ziyaret ettiği sırada kendilerine yönelik baskın ve ihlallerin arttığını dile getirerek şunları söyledi:

"Ben-Gvir geldiğinde ona 'Sen teröristsin, sen katilsin' dedik. Bu sözlerin ardından bizi tek kişilik hücrelere koydular ve 40 saat boyunca orada tuttular."

Yaşadıkları zorlukların Gazze'de yaşayan insanların koşullarının yanında çok hafif kaldığını vurgulayarak, dünyanın dikkatini Gazze'deki insani krize çekmesi gerektiğini belirten Nahi, şöyle devam etti:

"Bizim için zordu ama Gazze'deki kardeşlerimiz çok daha ağır şartlarda yaşıyor. Gıda, su ve temel sağlık hizmetlerinden yoksun bir halk var. Onlara selam ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz."

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla toplu şekilde yola çıkan en büyük uluslararası filo olma özelliğini taşıyor.