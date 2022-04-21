Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu

Faslı Cabiri ailesi, Ukrayna'da okuyan oğullarının dün Rusya'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemizin evladı Enes Cabiri, Rusların dün Odessa'da hedef aldığı bir topluma taşıma aracında öldü." dedi.

Aynı kaynak, Ukrayna'da yaşayan Enes Cabiri'nin uzun yıllardır Odessa kentindeki bir üniversitede eğitim gördüğünü söyledi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas ise, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da Faslı bir öğrencinin ölümüyle ilgili herhangi bir haber almadık." dedi.

Baytas, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelere entegre edilmesi konusunda ise hükümetin çalışmalarını tamamladığını ve çeşitli çözümler ürettiğini dile getirdi.

Bu çözümlerin kısa süre içinde uygulamaya konulacağını belirten Baytas, bazı öğrencilerin eğitimlerini Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da tamamlamalarının da hükümetin çözümleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ukrayna'dan dönen Faslı öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle salı akşamı başkent Rabat'ta gösteri düzenlenmişti.

Ukrayna'da 9 binden fazla Faslı öğrenci okuyordu

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisinin açıklamalarına göre, Ukrayna'da okuyan Faslı öğrencilerin sayısı 9 bini aşıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı mart ayı başında, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Fas vatandaşlarının sayısının 5 bine ulaştığını aktarmıştı.

Yüksek Eğitim Bakanı Abdullatif Miravi de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etmişti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu da aktarmıştı.