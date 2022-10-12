Fas yönetimine, BM'de idam cezalarının infazının kaldırılması oylamasında 'evet' çağrısı

Fas İnsan Hakları Ulusal Konseyi, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 3. Komisyon'da idam cezalarının infazının kaldırılması ile ilgili oylamada "evet" oyu vermesi çağrısında bulundu.

Fas İnsan Hakları Ulusal Konseyi, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 3. Komisyon'da idam cezalarının infazının kaldırılması ile ilgili oylamada "evet" oyu vermesi çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Ulusal Konseyi Başkanı Amine Buayyaş, Dünya İdam Cezasıyla Mücadelede Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "İdam cezasının yasal infazının durdurulması ile ilişkili BM'deki oylamada olumlu oy verilmesini bekliyoruz." dedi.

Ülkede 1993'ten bu yana fiili olarak idam cezalarının durdurulduğunu kaydeden Buayyaş, aralık ayında BM'deki karara uygun ve idam cezalarının nihai şekilde ilga edildiği bir toplum yolunda adım atılmasını arzuladıklarını dile getirdi.

Fas hukuk sisteminde idam cezası olmakla birlikte yaklaşık 30 yıldır infazı yapılmıyor. İdam cezasına çarptırılan mahkumlar, haklarında cezayı hafifletici bir durum ya da af çıkmadığı sürece ömür boyu hapiste tutuluyor.

Fas, tüm dünyada ölüm cezalarının infazının durdurulması çağrısı yapan BM Genel Kurulu 3. Komisyon'daki karar tasarısının 2017'deki oylamasında çekimser kalmıştı.