Fas, Yemen ve Lübnan'da Gazze'ye Destek Gösterileri

Fas, Yemen ve Lübnan'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapmasını ve aç bırakma politikasını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Gazze'ye destek gösterileri 94'üncü haftasında da sürdü.

"Gazze yerinden ediliyor ve Mescid'i Aksa'ya saygısızlık ediliyor. Yardım edebilecek biri var mı?" sloganıyla Fas genelinde 56 kentte 95 gösteri düzenlendi.

Gösterilere katılan Faslılar, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ve İsrail'in aç bırakma politikasına karşı olduklarını dile getirdi, İslam ümmetini Filistin'i desteklemeye ve İsrail soykırımını kınamaya çağıran pankartlar açtı.

Yemen'de yüz binlerce kişi Gazze'ye destek olmak için toplandı

Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte gösteri yapıldı.

"Gazze ile birlikteyiz ve İsrail'in saldırıları ne kadar büyük olursa olsun ihanet utancını kabul etmeyeceğiz" sloganıyla düzenlenen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Fedakarlığa devam edeceğiz. Bombardımanlarımızı ve saldırılarımızı artırdık" ve "İşgalcinin gemileri geçmeyecek. İsrail'in projesi başarısız olacak" gibi sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımını, aç bırakma politikasını ve işlediği suçları protesto eden göstericiler, Yemen'i hedef alan saldırıları da kınadı ve Filistin direnişine desteklerini yineledi.

Gösteriye katılanlardan Ahmed el-Ferah, AA muhabirine, "Yemen halkı, liderleri ve ordusuyla birlikte bedeli ne olursa olsun ve ne pahasına olursa olsun Filistin davasını terk etmeyeceğine yemin etti. Filistin'i desteklemezsek İsrail, devletini genişletmeyi ve Arap topraklarını işgal etmeyi amaçlayacaktır." dedi.

Gösteride okunan bildiride, Filistin halkına seslenildi ve onlara destek için haftalık olarak gösterilere devam edileceği mesajı verildi.

Lübnan'da da Gazze yalnız bırakılmadı

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde Aksa'ya Destek Komitesinin çağrısı üzerine "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kent merkezindeki Abdülhamid Kerami Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlardan Şeyh Nasır el-Tikriti, Gazze'nin yalnız olmadığını söylemek için gösteri düzenlediklerini dile getirdi.

Gazze'deki Filistinlilere seslenen Tikriti, "Ümitsizliğe kapılmayın, sabırlı olun ve sebat edin. Siz, tüm dünyaya hakikat üzerinde sebat etmenin ne demek olduğunu öğretiyorsunuz." diye konuştu.