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Fas ve Yemen arasındaki işbirliği görüşüldü

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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. İki bakan, ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip konuları değerlendirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, bu hafta sonu düzenlenmesi planlanan İslam Zirvesi Konferansı için Gambiya'da bulunan Burita ile Zindani başkent Banjul'da bir araya geldi.

Fas ve Yemen dışişleri bakanları, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlarda bu ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Faslı Bakan Burita, ülkesinin Yemen'in birlik ve bütünlüğüne, istikrarına, Başkanlık Konseyi liderliğindeki egemenliğine destek verdiğini ifade etti.

Burita, ayrıca ülkesinin Yemen'in iç işlerine yabancı müdahaleyi reddettiğini belirtti.

Yemenli Bakan Zindani, görüşmede ortak önemi haiz bir dizi meselenin ele alındığını aktardı.

İki ülkenin tarihi ve kardeşlik ilişkilerini paylaştığını belirten Zindani ise Fas'ın Yemen hükümetine, meşru otoriteye, istikrara, birlik ve beraberliğe verdiği desteği teyit etti.

Kaynak: AA / Güncel

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