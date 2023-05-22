Fas ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile çeşitli alanlarda ikili işbirliğini geliştirme olanaklarını ele aldı.

Burita, ülkesinde temaslarda bulunan Kuleba ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve çeşitli alanlarda işbirliği üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Burita, "Bugün ilişkilerimizi derinleştirme ve her alanda geliştirme kararı aldık." dedi.

Fas ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin güvenlik alanına taşınmasına da değinen Burita, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fas olarak Ukrayna'daki savaşta taraf değiliz. Ancak uluslararası güvenlik ve istikrarı etkilediği için oradaki gelişmeleri önemsiyoruz. Savaşın, Fas'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelere ekonomik yansımaları söz konusu."

Fas'ın hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Burita, Moskova ile Kiev arasında barışın sağlanmasına yönelik her girişimi desteklediklerini kaydetti.

Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ikili koordinasyonu güçlü tutma konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Burita, Fas ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirme ve ekonomik işbirliği ile siyasi diyaloğu canlı tutma konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Burita ayrıca, Kuleba'nın 30 yıl sonra Fas'ı ziyaret eden ilk Ukraynalı Dışişleri Bakanı olduğuna dikkati çekti.

Kuleba da iki ülke ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Faslı mevkidaşı ile görüşmesinde ikili ilişkileri ilerletmeye odaklandıklarını belirten Kuleba, ülkesindeki savaşa dair "Önerilerin çok olması faydalı olmayabilir. Ukrayna da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 10 maddelik barış önerisine odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.