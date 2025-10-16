Fas ve Rusya Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması

Fas ve Rusya dışişleri bakanlıkları arasında stratejik ortaklığı güçlendirmek ve ortak bir çalışma komitesi oluşturulması için mutabakat zaptı imzalandı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurt Dışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ???????iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında stratejik ortaklığı güçlendirmek ve ortak bir çalışma komitesi oluşturulması için mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma Rusya-Fas Ortak Hükümetler arası Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş birliği Komitesi'nin 8. oturumu öncesinde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından imzalandı.

Oluşturulacak komitenin, ortaklık kapsamında kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmek, yüksek katma değerli yeni iş birliği alanları belirlemek ve ikili ilişkileri geleceğe yönelik stratejik bir vizyonla derinleştirmek üzere çalışacağı bildirildi.

Görüşmede taraflar, düzenli siyasi diyalogun sürdürülmesi ve imzalanan anlaşmaların ortak takibinin sağlanması konusunda mutabakata vardı. Bu adımın, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa yeni bir ivme kazandırmasının hedeflendiği ifade edildi.

Burita ve Lavrov, görüşmede tarihi dostluk ve verimli iş birliği temelinde gelişen ilişkilerin mevcut potansiyeline uygun olarak daha üst bir düzeye çıkarılması yönündeki iradelerini yineledi. Lavrov, Fas'ın Ukrayna konusundaki dengeli tutumuna övgüde bulunarak, "Rabat da krizin nedenleri ele alınmadan kalıcı bir çözümün mümkün olmayacağı iyi biliyor." dedi.

Rus bakan, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Sahra ve Sahel bölgelerindeki gelişmelerin de ele alındığını belirterek, ülkesinin bu meselelerin Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan uluslararası hukuk ilkeleri temelinde siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Lavrov ayrıca, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımlar için yeni fırsatların değerlendirilmesi konusunda ortak isteği dile getirdi. Eğitim alanındaki iş birliğine değinen Lavrov, yaklaşık 4 bin 250 Faslı öğrencinin Rusya'da eğitim gördüğünü kaydetti.

Burita'nın Moskova ziyareti kapsamında, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev ile birlikte söz konusu hükümetler arası komisyonun 8. oturumuna eş başkanlık etmesi bekleniyor.

Kral 6. Muhammed ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 2016'da imzalanan "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Anlaşması" çerçevesinde sürdürülen bu temaslar, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve insani alanlarda gelişen iş birliğinin yeni bir aşamasını temsil ediyor.