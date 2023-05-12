Fas ve Portekiz, ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla 12 anlaşma imzaladı

Fas ile Portekiz arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla ekonomi, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Fas ile Portekiz arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla ekonomi, enerji, eğitim ve kültür gibi alanlarda 12 anlaşma imzalandı.

Fas haber ajansı MAP'ın haberinde, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 14. Fas-Portekiz Üst Düzey Toplantısı'na başkanlık ettiği açıklandı.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Fas ve Portekiz dışişleri bakanlarının öncülüğünde iki ülke arasında bir ortaklık konseyi kurulması kararı alındığı duyuruldu.

Toplantı kapsamında, başta ekonomi, enerji ve kültür olmak üzere yüksek öğrenim, toplumsal dayanışma ve adalet alanlarında 12 anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Anlaşmalar arasında kişi ve mülkiyetin doğal afet veya siber tehditler karşısında korunmasını da kapsayan sivil koruma alanının da bulunduğu ifade edildi.

Fas ve Portekiz'in turizm alanında imzaladığı anlaşmanın ortak tecrübe alışverişiyle iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediği bildirildi.

İki ülke arasında akademik ve bilimsel işbirliği ile öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi amacıyla yüksek öğrenim alanında anlaşma yapıldığı aktarıldı.

Çevre alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle de bir mutabakat zaptının da imzalandığı ifade edildi.

Toplantının oturum aralarında da Fas-Portekiz ekonomi forumunun düzenlendiği kaydedildi.