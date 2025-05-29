Fas ve Mısır'dan İsrail'e Sert Tepki: Barış Umutları Yok Oluyor

Fas ve Mısır'dan İsrail'e Sert Tepki: Barış Umutları Yok Oluyor
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinlilere uygulanan aç bırakma politikasının barış umutlarını yok ettiğini belirtti. Mısırlı mevkidaşı Abdulati de durumu kınayarak acil insani yardım çağrısında bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasının, "barış umutlarını tamamen yok ettiği ve nefreti körüklediğini" ifade etti.

Ülkeyi ziyaret eden Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Burita, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik kabul edilemez saldırılarla ilgili Fas ve Mısır arasında ortak görüş birliği olduğunu kaydetti.

Burita, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasının, "barış umutlarını tamamen yok ettiğini, aşırılığı ve nefreti körüklediğini" ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati de "Katar'daki dostlarımız ve ABD ile savunmasız sivillere yönelik İsrail'in kanlı ve vahşi saldırılarını hızla durdurmak için çalışıyoruz." dedi.

Abdulati ayrıca "Gazze'de aç bırakma politikasına son verilmeli, bölgeye en kısa sürede ve koşulsuz olarak insani ve tıbbi yardım ulaştırılmalıdır. Ayrıca Filistin davasının tasfiye edilmesi girişimlerini reddediyoruz. Bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistinlilerin meşru haklarını destekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher - Güncel
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