Fas ve İngiltere Arasında 4 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Fas ve İngiltere Arasında 4 Mutabakat Zaptı İmzalandı
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Fas ile İngiltere, eğitim, sağlık, ticaret ve limanlar alanında 4 mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin başkent Rabat'ta gerçekleştirdiği 5. Stratejik Diyalog toplantısının ardından açıklama yapan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin 11 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Mutabakatlar, yüksek öğrenim ve sağlık gibi stratejik alanlarda iş birliğini artırmayı hedefliyor.

Fas ile İngiltere, eğitim, sağlık, ticaret ve limanlar alanında 4 mutabakat zaptı imzaladı.

İngiltere ve Fas başkent Rabat'ta 5. Stratejik Diyalog toplantısı gerçekleştirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkeyi ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Stratejik Diyalog oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Fas ve İngiltere arasında, yüksek öğrenim, sağlık ve ticaretin yanı sıra limanlarla ilgili 4 mutabakat zaptı imzalandı.

Lammy'nin 3 gün sürmesi planlanan Fas ziyareti, İngiltere'den bir dışişleri bakanının 2011 yılından bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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