Fas ve Fransa'dan Sınır Aşan Suçlara Karşı Ortak Protokol

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Fas ile Fransa arasında, sınır aşan organize suçlarla mücadele amacıyla ortak bir protokol imzalandı. Protokol, güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi ve kaçak kişilerin takibi için ortak çalışma grupları oluşturmayı hedefliyor.

Fas ile Fransa arasında sınır aşan organize suçlarla ortak mücadele protokolü imzalandı.

Fas Ulusal Güvenlik ve Bölgesel Gözetleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokolün imzalanmasıyla iki ülke arasında güvenlik durumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokol, Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürü Abdullatif Hammuşi ile Fransa Ulusal Polis Genel Müdürü Louis Le Guay tarafından imzalandı.

Açıklamada, imzalanan protokolün iki ülke arasında sınır aşan organize suçlarla mücadelede ortak bir yol haritası oluşturduğu ve uzun süredir devam eden iş birliğini kurumsal hale getirme açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Ortak planın, iş birliği alanlarını genişletmeyi hedeflediği ve bunun kapsamında kaçak durumdaki kişilerin ve uluslararası düzeyde aranan zanlıların takibini içeren ortak çalışma gruplarının kurulmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub - Güncel
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