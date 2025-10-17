Haberler

Fas ve Filistin Arasındaki İş Birliği Güçleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid Talbi el-Alemi, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fattuh ile Filistin Kurtuluş Örgütü Üyesi Ahmed Macdalani, iki ülke arasındaki iş birliği ve iletişimi güçlendirmek amacıyla Rabat'ta bir toplantı gerçekleştirdi. Kral 6. Muhammed'in Filistin meselesine verdiği önem vurgulandı.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid Talbi el-Alemi, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fattuh ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Macdalani, iki ülke arasında iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Fas Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, El-Alemi, Fattuh ve Macdalani'nin katılımıyla başkent Rabat'ta gerçekleşen toplantıda Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubaki'nin de hazır bulunduğu bildirildi.

Görüşmede, Fas ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkileri vurgulandı.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Kudüs Komitesi Başkanı sıfatıyla Filistin meselesine verdiği özel önem ve bu davayı Fas açısından ulusal bir mesele olarak gördüğü ifade edildi.

Tarafların, parlamentolar arası ilişkiler ve Fas'ın yasama deneyimi üzerine görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Fas Temsilciler Meclisi ile Filistin Ulusal Konseyi arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel parlamenter platformlarda koordinasyonun artırılması ve barış ile bölgesel istikrara katkı sağlayacak ortak çalışmaların önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke parlamentoları arasında deneyim ve uzmanlık paylaşımının artırılması yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.