Fas ve Filistin Arasındaki İş Birliği Güçleniyor

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid Talbi el-Alemi, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fattuh ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Macdalani, iki ülke arasında iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

Fas Temsilciler Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, El-Alemi, Fattuh ve Macdalani'nin katılımıyla başkent Rabat'ta gerçekleşen toplantıda Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubaki'nin de hazır bulunduğu bildirildi.

Görüşmede, Fas ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkileri vurgulandı.

Açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Kudüs Komitesi Başkanı sıfatıyla Filistin meselesine verdiği özel önem ve bu davayı Fas açısından ulusal bir mesele olarak gördüğü ifade edildi.

Tarafların, parlamentolar arası ilişkiler ve Fas'ın yasama deneyimi üzerine görüş alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, Fas Temsilciler Meclisi ile Filistin Ulusal Konseyi arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi, uluslararası ve bölgesel parlamenter platformlarda koordinasyonun artırılması ve barış ile bölgesel istikrara katkı sağlayacak ortak çalışmaların önemine dikkat çekildiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, iki ülke parlamentoları arasında deneyim ve uzmanlık paylaşımının artırılması yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.