Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi: Melilla'daki göçmenlerin ölüm nedeni izdiham

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, 24 Haziran'da Fas'tan İspanya'ya bağlı Melilla kentine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin ölüm nedenini "izdiham, yüksekten düşme ve nefes alamama" olarak açıkladı.

Ulusal İnsan Hakları Konseyi Başkanı Amine Buayaş, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, geçen ay en az 18 düzensiz göçmenin ölümüne yol açan olaya ilişkin hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaştı.

Tıbbi incelemelere göre söz konusu ölümlerin "nefes alamama, izdiham ve sınır hattının duvarlarından düşme" gibi nedenlerle yaşandığını aktaran Buayaş, çok dar olan sınır bölgesindeki kapalı bir alana düzensiz göçmenlerden büyük bir kalabalığın sıkıştığını kaydetti.

Ancak yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerden her birinin ayrı ayrı ölüm nedenini açıklamak için otopsiye başvurulması gerektiğine dikkati çeken Buayaş, "Melilla'ya geçme girişimi sırasında ölen düzensiz göçmenlerden hiçbiri toprağa verilmedi. Ulusal İnsan Hakları Konseyi olarak otopsi ve DNA testlerinin takipçisi olmaya devam ediyoruz." dedi.

Buayaş, Melilla sınır bölgesindeki güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere karşı silah kullanmadığını söyledi.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyinin oluşturduğu komite tarafından hazırlanan raporda, İspanya tarafının kapıları sıkı şekilde kapalı tutması ve göçmenlere ilk yardım müdahalesinde bulunamaması dolayısıyla ölü sayısının yüksek olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, kalabalık haldeki düzensiz göçmenlerin taş, sopa ve kesici aletler taşıdığı da hatırlatıldı.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğü, aralarında Fas polisinin de bulunduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Olay sırasında düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

Fas İnsan Hakları Derneği, Rabat hükümetinin verdiği resmi sayının aksine, 2'si Fas polisi, gerisi göçmen olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğünü ileri sürmüş, İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise söz konusu olayda 37 göçmenin yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.