Fas'tan Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu'na "ekonomik forum" önerisi

Fas, Sahel- Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) ülkeleri arasında ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için bir ekonomik forum düzenlenmesi önerisinde bulundu.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, CEN-SAD Yürütme Konseyi 21'inci Dönem Toplantısı öncesi hazırlık toplantısı, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla başkent Rabat'ta düzenlendi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ülkemiz, CEN-SAD ülkeleri için kalkınma alanındaki organizasyonumuzun imarını tamamlayacak ve alanımızdaki ekonomik aktörler arasında değişim ve iş birliği için bir platform olarak hizmet edecek bir ekonomik forum düzenlenmesini önermektedir." dedi.

Rabat'ın bu forumun ilk toplantısına da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Burita, ülkesinin her zaman ticaretten çok yatırımlara önem verdiğini ve CEN-SAD ülkeleriyle refah ve istikrarı teşvik eden ortaklıklar kurmayı hedeflediğini kaydetti.

Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), Libya'nın başkenti Trablus'ta 4 Şubat 1998'de Libya, Mali, Nijer, Sudan, Çad ve Burkina Faso'dan oluşan 6 devletin katılımıyla kurulmuştu. Topluluğun halen Afrika ve Arap ülkelerinden oluşan 23 üyesi bulunuyor.