Fas'tan İsrail'e Çağrı: Sivil Aktivistler Derhal Serbest Bırakılsın

Fas'taki sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan alıkonan 3 Faslının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Fas Ulusal İşçi Birliği (UNTM) ile İsrail hapishanelerindeki Fas vatandaşlarının özgür bırakılması amacıyla kurulan Ulusal Komite'den yazılı açıklama yapıldı.

Küresel Sumud Filosu'ndan Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı Aziz Gali ile Abdulazim ed-Daravi ile Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan gazeteci Yasin Ekuh'un serbest bırakılması istendi.

İsrail'in Fas vatandaşlarını alıkoymasının uluslararası hukukun açık ihlali, insan onuruna ve Filistin halkına karşı insani görevlerini yerine getiren aktivistlerin can güvenliğine açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Gali, Daravi ve Ekuh'un kayıtsız şartsız derhal serbest bırakılması istenirken bu aktivistlerin gözaltına alınması ya da işkence görmesi durumunda başlarına gelebileceklerden İsrail'in sorumlu olduğu kaydedildi.

Fas basınına göre, Sumud ve Özgürlük filolarına katılan Faslı 9 aktivistten sadece 6'sı ülkeye döndü. Diğer 3 Faslı aktivistin hala İsrail tarafından tutulduğu belirtiliyor.