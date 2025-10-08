Fas'tan İsrail'e Çağrı: Alıkonulan Aktivistler Derhal Serbest Bırakılmalı

Fas'taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan 2 Faslının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Fas İnsan Hakları Derneğinden yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki aktivistleri savunmakla görevli hukuk ekibiyle iletişime geçildiği ve 2'si Fas vatandaşı 5 aktivistin İsrail'de gözaltında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde gözaltında tutulan Aziz Gali ve Abdulazim ed-Dıravi'nin dün sınır dışı edilen aktivist grubunun içinde yer almadığı ifade edildi.

Faslı aktivistlerin alıkonulmasının kınandığı açıklamada, Fas devletine vatandaşlarını korumak için siyasi ve insani sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıldı.

"Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler kötü ve aşağılayıcı müdahaleye maruz kaldı"

Faslı sivil toplum kuruluşu Fas Yolsuzlukla Mücadele Derneğinden yapılan açıklamada, Faslı aktivist Gali ile Sumud Filosu'ndan çok sayıda aktivistin alıkonuldukları İsrail hapishanesinde "işkencenin yanı sıra kötü ve aşağılayıcı muameleye" maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in hukukçu Aziz Gali'ye karşı ihlallerinin, Gali'nin İsrail işgaline karşı koyan duruşu sebebiyle "bir misilleme" olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine seslenilen açıklamada, aktivistlerin alıkonulma şartlarının araştırılması ve tüm yasal ve insani haklarının sağlanması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Siyasi partilerden çağrılar

Fas'taki muhalif Sosyalist Parti'den yapılan açıklamada da İsrail hapishanelerinde tutulan Fas vatandaşlarının sorumluluğunun harekete geçmeyen Fas hükümetinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri ve Avrupa Birliği'ne, Faslı aktivistler de dahil olmak üzere alıkonulanların serbest bırakılması için baskı yapma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkedeki diğer muhalif parti olan İlerlemeci Sosyalist Parti'den yapılan açıklamada da Faslı aktivistlerin bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada, Gali ve Dıravi'nin serbest bırakılarak ülkelerine getirilmesi için gerekli adımların atılmasının önemi vurgulandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.